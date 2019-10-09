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20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23...

09.10.2019 18:37
20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı
Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandı
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında 20 ayrı suçtan arama kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelinin Akçakiraz Beldesi Zafer Mahallesi'nde bir adreste olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.T. yakalanarak gözaltın alındı. Jandarma da işlemi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Tutuklanan zanlının hakkında, 'Tehdit', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme', 'Hakaret', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Mala Zarar Verme' ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" gibi suçlarının olduğu öğrenildi.
20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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