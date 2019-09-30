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20 bin doları çalan hırsız rahatlığıyla pes dedirtti

Mersin'de akrabasının ortağı olduğu kuyumcudan 20 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

30.09.2019 11:5620 bin doları çalan hırsız rahatlığıyla pes dedirtti
Mersin'de akrabasının ortağı olduğu kuyumcudan 20 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, kuyumcunun olmadığı anda 2 deste para alarak cebine koyan hırsız, rahatlığıyla pes dedirtti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde yaptığı çalışmalarla birçok suçluyu yakaladı. Cami Şerif Mahallesi'nde bir kuyumcudan 20 bin dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, şüpheliler F.Ö. ve O.Ç.'nin kiraladıkları arabayla Gaziantep'e gittiklerini tespit etti. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte operasyon yapan Mersin polisi, şahısları yakalayarak, kentte getirdi. Şahıslarını üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rahatlığıyla pes dedirtti

Öte yandan, hırsızlık anı kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kuyumcunun dükkanda olmamasından yararlanan Ö.Ç., kasanın olduğu bölgeye giriyor. Etrafı kontrol ettikten sonra kasayı açan kişi, 2 deste şeklinde 20 bin doları alıp cebine koyduktan sonra kuyumcudan çıkıyor.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik de çalışma yapan ekipler, Y.A. isimli şahıstan 19 gram esrar, Y.O. isimli şahıstan da 9 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik olmak üzere 9 yıl ve aralıklarla hapis cezası bulunan 39 kişi de yakalandı. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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