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20 bin fidan günlerce yanan ormanda toprakla buluştu

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da 5 bin öğrenciyle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleşti.

11.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:4020 bin fidan günlerce yanan ormanda toprakla buluştu
Tüm yurtta olduğu gibi 'da da 5 bin öğrenciyle birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleşti. Yurt genelinde dikilen 11 milyon fidanın 20 bini günlerce yanan Bayır Mahallesi'nde toprakla buluştu.

Geleceğe Nefes Kampanyası ile 11 milyon fidan Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde toprakla buluşurken, Bodrum'da ise 20 bin fidan 5 bin öğrenci tarafından kısa bir sürede dikildi. Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de başladı. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilmesinin planlandığı etkinlik ve Bodrum'da da gerçekleştirildi.

Bodrum'un Mumcular Bayır Mahallesi'nde günlerce yanan ve binlerce çam ağacının yok olduğu bölge yeniden yeşillenmesi için 20 bin fidan dikimi yapıldı. Geçen 8 Ağustos'ta sabotaja kurban giden ormanlık alanın zarar gördüğü bölge, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce fidan dikimine hazır hale getirildi.

Bugün yapılan fidan dikimine ilçe genelindeki okullardan 5 bin öğrenci ile kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda görevli katıldı.

Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Ara ile yardımcıları, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Aslan da fidan dikimi yapıp can suyu verdi.

Bodrum'un yüzde 62'si orman

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "İnşallah burayı eski haline getireceğiz. Sadece burada değil, Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği güzel bir kampanya. 11 milyon ağaç gerçekten çok ciddi bir rakam. Dünya'nın en güzel yeri olan Bodrum ve Muğla'yı korumamız lazım. Buranın en güzel tarafı da yeşilliği. Zaten biliyorsunuz Bodrum'un yüzde 62'si orman. Bize emanet edilen bu güzellikleri bizden sonraki nesillere aldığımızdan daha iyi teslim etmemiz lazım."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bayır'da Ağustos ayında çıkan yangından geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Sağ olsunlar Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme Şefliğimiz gerekli çalışmaları yapmış, bize alanı hazırlamış. Bugün hep birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlikler her 11 Kasım'da devam edecek. 11 Kasım'ın ağaç dikme günü ilan edilmesi son derece önemliydi" şeklinde konuştu.

Minik öğrenciler ise, "Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çevremiz ve doğamız için çok güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandılar.

Etkinlik boyunca 72 hektar alana çoğunluğu çam olmak üzere yaklaşık 20 bin fidan dikildi. - MUĞLA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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