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20 bin kursiyere whatsapp üzerinden eğitim

Korona virüsü salgını nedeniyle Halk Akademisi eğitimlerine tedbir amaçlı ara veren Büyükçekmece Belediyesi, 20 bin kursiyerin derslerden geri kalmamaları için uzaktan eğitim sistemine başladı.

16.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:16
20 bin kursiyere whatsapp üzerinden eğitim
Korona virüsü salgını nedeniyle Halk Akademisi eğitimlerine tedbir amaçlı ara veren Büyükçekmece Belediyesi, 20 bin kursiyerin derslerden geri kalmamaları için uzaktan eğitim sistemine başladı.

21 halk eğitim merkezinde, 20 bin kursiyerin ücretsiz olarak eğitim aldığı Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin eğitmenleri planlanan ders konularını video kaydına alarak whatsapp uygulamasıyla öğrencilerine iletiyor. Korona virüsü salgınına karşı Halk Akademisi kurslarına 23 Nisan 2020 tarihine kadar ara veren Büyükçekmece Belediyesi, kursiyerlerine evde eğitim imkanı sunuyor. Halk Akademisi eğitmenleri whatsapp uygulaması üzerinden kurduğu öğrenci gruplarına video kayıtlarını günlük olarak ileterek kursiyerlere uzaktan eğitim veriyor. Eğitmenler, kursiyerlerin sorduğu sorulara da yine aynı anda whatsapp yoluyla yanıt verebiliyor.

"Faydalı bir uygulama"

Uzaktan eğitim uygulamasının 23 Nisan tarihine kadar devam edileceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kursiyerlerimize bir nevi online eğitim hizmeti veriyoruz. Ders ortamını evlere taşıdık. Hiç kimsenin eğitimden uzak kalmasını istemiyoruz. Devamlılığı sağlamak açısından uygulamanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu yöntemle öğrencilerimiz hiçbir konuda geri kalmamış olacak. Salgın riskinin devam etmesi durumunda 23 Nisan tarihinden sonrada eğitimler sürecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükçekmece, 23 Nisan, Güncel

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