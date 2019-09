20 bin lira değerindeki plağa yoğun ilgi

20 bin lira değerindeki plağa yoğun ilgi4. Kadıköy Plak Günleri plakseverleri ağırlıyorİSTANBUL - Kadıköy'de bu yıl 4.'sü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri, ziyaretçilere kapısını açtı. Bu yılki onur konuğu Cahit Berkay olan etkinliğin açılışına çok sayıda müziksever katılım gösterdi. Yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıya ait plakların alıcısını beklediği ve çeşitli aktivitelerin de yapılacağı etkinlikte 20 bin lira değerindeki 'Silüetler' plağı dikkatleri üzerine çekti. Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 4. Kadıköy Plak Günleri başladı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kurulan etkinliğin bu yılki onur konuğu Moğollar grubunun kurucuları arasında yer alan Cahit Berkay oldu. İki gün sürecek olan etkinlikte Dj performansları, müzik üzerine çeşitli söyleşiler gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk günü olan Cumartesi gününde Radyo Eksen söyleşisi ve Dj Cünort ile Ertan Kurt gibi isimlerin Dj performansları yer alıyor. İkinci gün ise onur konuğu Cahit Berkay'ın katılacağı 'Cahit Berkay ile Analog Anılar' isimli söyleşi gerçekleştirilecek, ardından Polonyalı koleksiyoncu Kornelia Binicewicz, Dj performansı ile ziyaretçilere müzik ziyafeti yaşatacak. Plakseverleri bir araya getiren ve ziyaretçilerin her an müzikle iç içe olduğu etkinlikte 31 plakçı stant kurdu. Plakseverler iki gün boyunca, jazz, rock, electronic, indie ve metal gibi farklı müzik türlerini icra eden sanatçıların plaklarını inceleyip satın alabilecekler, hem de alanda gezerek müzikler eşliğinde nostaljik ve hoş vakit geçirebilecekler.Kadıköy Belediyesi Organizasyon Büro görevlisi Duygu Okay organizasyon ile ilgili olarak, "Kadıköy Belediyesi'nin 4.'sünü düzenlediği Kadıköy Plak Günlerinde yaklaşık 31 plakçıya yer vermiş durumdayız. Kadıköy ve İstanbul'un seçkin plakçıları burada. Plaklarımız bütün plakseverler için dönmeye başladı. Zengin içeriğimizle birlikte tüm plakseverleri bekliyoruz. Plakseverlerin neredeyse aradığı bütün plakları bulabileceği bir ortam oluşturuldu. Plakçılarla konuştuğumuzda şehir dışındaki takipçilerinin bütün bir yıl boyunca plak günlerini beklediğini ve aradıkları plakları burada bulabildiklerini öğrendik. Bu bizim açımız keyif verici bir durum" dedi.Etkinliğin gözdesi 20 bin liralık 'Silüetler'Plak günlerinin en pahalı plağı olan 'Silüetler' isimli LP plak dikkatleri üzerine çekti. Silüetler grubunun 1967 yılında kayda aldığı plağın orijinal kopyası olan plağın fiyatı ise 20 bin lira. Plağın sahibi Hamit Canyurt, "Türkiye'nin en nadir plaklarından. Türkiye'nin ilk long play geçiş döneminin ilk plağıdır. Şu anda fiyatı 20 bin lira. Yüzde 20 indirimle 16 bin liraya veriyoruz" diye konuştu.Etkinliği başarılı bulduğunu belirten plak dükkanı sahibi Okan Aydın, "4. yılında giderek daha geniş katılımla gerçekleştiriliyor. Bu tip etkinliklerin ben diğer belediyelere de örnek olmasını bekliyorum. Bu yeni yapılan toplantılarda gördük ki şehir dışından pek çok plak dükkanı sahibi buraya gelmek için fırsat arıyor. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Hem satış potansiyeli hem yeni müşterilerle tanışma hem de uzun süredir dükkana gelemeyen plaksever dostumuzu görme şansı yakalıyoruz" şeklinde konuştu.Organizasyondaki plakları inceleyen Büşra Palancı, "1'de açılıyor diye duyduk hemen çıktık geldik. Seviyoruz plak dinlemeyi. Keşke iki gün daha fazla sürse. Çok fazla tercih var" dedi.