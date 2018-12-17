20 Bin Liralık Ameliyatla Sağlığına Kavuşacak Küçük Çocuğun Sessiz Çığlığı

Kaynak: İHA

Hidrosefali hastalığı nedeniyle doğuştan beyninde su toplanan ve bu nedenle yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden küçük Mehmet'in ailesi; çocuklarını ameliyat ettirebilmek için yardım bekliyor. Doktorların ameliyatla yürüyebileceğini ve konuşabileceğini söyledikleri çocuklarını, maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat ettiremeyen çift, ameliyat için 20 bin liranın gerektiğini, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdiler.Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Yusuf ve Hasibe Salık çiftinin 3 çocuğu bulunuyor. 21 yaşındaki büyük çocukları engelli olan Salık çiftinin, 6 yaşındaki en küçük çocukları Mehmet'in de doğuştan "hidrosefali" hastalığı bulunuyor.Anne karnında, kafatası su toplamaya başlayan küçük Mehmet'in hastalığı nedeniyle başı sürekli büyüme yapıyor. Hayati tehlike denilebilecek kadar önemli bir hastalığı bulunan çocuklarını doktorlara gösteren aile, 20 bin liralık ameliyat sonrasında çocuklarının yürüyebileceğini, konuşabileceğini öğrenmesinin üzerine, küçük Mehmet'i ameliyat ettirmek istese de, maddi yetersizliklerden dolayı ameliyat ettiremedikleri için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi."Çocuğumun yürüyebilmesini, konuşmasını istiyorum"Çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen Yusuf Salık, "3 çocuğum var, en büyük çocuğum Mustafa, ağır engelli, altı bezle bağlanıyor. Ortancaları Muhammet'in herhangi bir hastalığı yok ilkokula gidiyor. Ufakları Mehmet, şu anda hayati tehlike denecek kadar önemli 'hidrosefali' rahatsızlığı bulunuyor. Başı sürekli büyüme yapıyor. Kendisini ameliyat ettirmek istiyoruz ama, aile olarak maalesef onu kaldıracak bir gücümüz, imkanımız yok. Çocuğumuzun yürüyebilmesini, konuşmasını istiyoruz" diye konuştu."Ameliyattan sonra yürüyebilecek"Doktorların küçük Mehmet'in ameliyat ile sağlığına kavuşacağını söylediğini dile getiren Salık, "Doktorlarla görüştük, çocuğumuzun ameliyattan sonra yürüyebileceğini, konuşabileceğini söyledi. Tabi ki bizim bu ara bir sevincimiz arttı ama ameliyatını ettiremediğimiz için, aile olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz" dedi."Gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz"Ameliyat için hayırseverlerden yardım isteyen Salık, şöyle konuştu: "Oğlum Mehmet'in gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz. Tüm Bursa iş adamlarına, Türkiye'deki bütün insanlara sesleniyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum, ne olur Mehmet'imize sahip çıkalım. Benim yavruma yardım edin, yavrumu kurtaralım." - BURSA