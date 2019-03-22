20 Bin Öğretmen Ataması Branş Dağılımı: Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak açıkladı. MEB tarafından yapılan duyuruda öğretmen ihtiyacını karşılaması için hangi branşlarda kaç adet öğretmen ataması yapılacak belli oldu. Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi detayları haberimizde.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAĞILIMI NASIL OLACAK?

MEB, dün yaptığı duyuru ile 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı açılımını ve başvuru şartlarını açıkladı. Duyuruya göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"

Sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru nasıl yapılacak, başvuru şartları nedir, adaylardan istenilen belgeler nelerdir sorularının cevaplarını aşağıdaki linke tıklayarak "sözleşmeli öğretmen ataması kılavuzu"ndan erişebilirsiniz.

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuru Kılavuzu

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlıkça yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart- 1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimişu şekilde;

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

Ön Başvuru Alınması/Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı/Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması26/03/2019 - 01/04/2019

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması 12/06/2019 - 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 08/07/2019 - 10/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 16/07/2019