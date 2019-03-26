20 Bin Öğretmen Ataması İçin Başvurular Başladı

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular, 1 Nisan'da sona erecek.Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak. Başvuru onayları, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.Öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile halen askerlikhizmetini yapan öğretmen adayları, başvuruda bulunabilecek. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, halen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gönderecek ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklar.Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava alınacak adaylar Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.Sözlü sınavdan en az 60 alanlar tercih yapabilecekSözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.Açıklanan başvuru takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.