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20 Bin Sağlık Siperi Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), sağlık çalışanlarına yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor.

17.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:24
20 Bin Sağlık Siperi Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Geçtiğimiz günlerde TİM adına 100 bin litre dezenfektan teslimatı yapan İKMİB, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile 110 bin sağlık siperi üretmeye başlayan İKMİB, ilk aşamada 20 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle yüksek risk altında kalan sağlık çalışanlarının yüz koruyucu sağlık siperi ihtiyacının hızla arttığını söyleyen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "İKMİB olarak "Önce Sağlık" anlayışıyla hareket ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde sağlık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için TİM'in öncülüğünde yeni bir üretim seferberliği başlatmıştık. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm hekimlerimiz ve sağlık personelimiz için dezenfektan ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gerekli olan her türlü kimyasalların tedariğini İKMİB olarak sağlayacağımızı söyledik. Bu kapsamda, 100 bin litre dezenfektan ürününü TİM adına Sağlık Bakanlığımıza ve hastanelerimize teslim ettik. Bir diğer ihtiyaç olan, virüse maruz kalma riskini azaltacak sağlık siperi konusunda da sağlık çalışanlarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş birliği ile 110 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza ve Türk Kızılayı'na teslim edeceğiz. İlk etapta 20 bin sağlık siperini dün Sağlık Bakanlığımıza teslim ederken, 5 bin sağlık siperini de Kızılay'a teslim ettik. Birlik ve dayanışma ile bu süreci daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. İKMİB olarak her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Plastik, Güncel
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