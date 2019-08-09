20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün belli olacak

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak. Bazı branşlarda başvuru sayısı kontenjan sayılarını üçe katladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Atamaların belirlenmesi için yapılacak kuralar saat kaçta olacak henüz belli değil.

Atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden sorgulanacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

BAZI BRANŞLARDA KONTENJANIN 3 KATI BAŞVURU

Kontenjanı dolmayan tek branş sivil havacılık olurken, bu branşa ayrılan 2 kontenjana sadece 1 öğretmen adayı tercih başvurusunda bulundu. Rusça, Fransızca, Tekstil, Tasarım Teknolojileri gibi az kontenjan ayrılan branşlarda başvuru oranı yüzde 300'e ulaştı. Diğer branşlarda 2 bin 11 kontenjanlı Sınıf Öğretmenliğine 4 bin 725, bin 960 kontenjanlı İngilizceye 4 bin 71, bin 922 kontenjanlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisine 4 bin 671, bin 599 kontenjanlı Okul Öncesi Öğretmenliğine 4 bin 108, bin 448 kontenjanlı İlköğretim Matematik Öğretmenliğine 3 bin 518, bin 410 kontenjanlı Özel Eğitim'e 2 bin 200, bin 149 kontenjanlı Fen Bilimlerine 3 bin 4, bin 149 kontenjanlı Türkçeye 2 bin 732, bin 120 kontenjanlı Rehberlike 2 bin 759, 781 kontenjanlı Beden Eğitimine bin 852, 601 kontenjanlı Matematike bin 589, 579 kontenjanlı Sosyal Bilgilere bin 377, 509 kontenjanlı Türk Dili ve Edebiyatına bin 253, 415 kontenjanlı Bilişim Teknolojilerine bin 60 ve 350 kontenjanlı Tarih'e 905 aday başvuruda bulundu.