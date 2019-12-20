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20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

20.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:22 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi. Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 6-10 Ocak'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.



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Kaynak: DHA

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