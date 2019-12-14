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20 bin TL değerindeki sandalye ve malzemeyi alıp gittiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havanın sisli olmasından yaralandıkları tahmin edilen hırsızlar, girdikleri bir iş yerinden 20 bin TL değerinde sandalye ve metal eşya çalıp kayıplara karıştı.

14.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:3520 bin TL değerindeki sandalye ve malzemeyi alıp gittiler
'nın ilçesinde havanın sisli olmasından yaralandıkları tahmin edilen hırsızlar, girdikleri bir iş yerinden 20 bin TL değerinde sandalye ve metal eşya çalıp kayıplara karıştı.

Olay Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesinde bulunan bir sandalye firmasında meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin arka tarafından bulunan demir kapıyı kıran kimliği meçhul kişiler içeri girdi. Hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan sandalye ve metal parçaları alarak kayıplara karıştılar. Sabah iş yerine gelen işletme sahipleri kapının kırık olduğunu fark ettiler. İçeride bulunan eşyaların eksik olduğunu görünce durumu polise verdiler. Polis, olayı gerçekleştiren şahısları arıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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