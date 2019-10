20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle yaya güvenliği nöbeti tuttu

20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle yaya güvenliği nöbeti tuttuYurt genelinde 'yaya güvenliği' nöbetiKAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganıyla yapılan uygulamaya katılarak yaya geçitlerini denetledi. Araçta sigara içen ve emniyet kemeri takmayan bazı vatandaşlarda uygulamaya takıldı.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayalara dikkat çekmek için ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve polis ekiplerinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda uygulamaya katıldı. Yaya geçidinde yayalara yol veren araçları durdurarak tebrik eden Vali Günaydın, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta sigara içen şoförü gören Vali Günaydın, uyarılarda bulunarak, yaya geçitlerinde de yayalara yol verilmesi gerektiğini kaydetti. Bu sırada, uygulamaya emniyet kemerini takmadan giren bir yolcu da, protokolü karşısında görünce kemerini taktı.Uygulama hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bugün yaya geçitlerindeki uygulamaları yerinde görmek için hep beraber nöbet tuttuk ve uygulamayı yerinde gördük. Şunu memnuniyetle hep beraber gördük ki; Kayseri'mizde vatandaşlarımız trafik kurallarına uymada son derece büyük hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü sevgili yavrularımızın geleceği için kurallara uymamız gerekir. Kurallar, toplumun huzuru ve güvenliği içindir. Hiçbir kural boşuna konulmamıştır. Trafikte her gün canlarımız gidiyor. Yaralanan vatandaşlarımız oluyor. Bizler bunları asgariye indirmek zorundayız. Bunları önlemek içinde İçişleri Bakanımızın ortaya koymuş olduğu projeler kapsamında sahada uygulamalar yapıyor. Bugünde hem yaya geçitlerindeki uygulamaları gördük hem de Kocasinan Belediyemizim girişimiyle kask dağıtım töreni düzenledik" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bugün yapılan bu uygulamayla gözlemledik ki; çok şükür Kayseri'mizde t ile ilgili kültür üst düzeye ulaşmış. Uygulamalar sırasında yayalarımıza fırsat verildiğini, uygulamalarımızda emniyet kemerlerinin takıldığını, sigara içenlerin yok denilecek kadar az olduğun gördük. Bütün bunları görünce 400 bin tane aracı olan bu büyük şehrimizde trafik kurallarına uyulmuş olması bizleri keyiflendirdi. Bu bir eğitim sürecidir. Hepimiz davranışlarımızla örnek olacağız, öncelikle kendimiz uygulayacağız. Daha sonrada başkalarından beklenti içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından motosiklet ve bisiklet sürücülerine Kocasinan Belediyesi tarafından kask hediye edildi. Ayrıca, 'Kırmızı düdük' uygulaması kapsamında video çekerek uygulamaya destek veren çocuklara da, scooter hediye edildi.ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" yapıldı.İçişleri Bakanlığının trafik ve yaya Güvenliği etkinliklerinin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinde de etkinlik düzenlendi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Erzurum İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Horasan ilçe trafik jandarma ekipleri ve ilçe trafik polisi ekiplerinin katılımı ile Horasan-Kars karayolu ve Horasan Yavuz Selim Caddeleri üzerinde başlatılan etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yiğit, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hikmet Kırmızıoğlu ve ilçede görev yapan sorumlu amirlerin her birinin farklı yaya geçitlerinde bizzat "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliğine katılarak yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirdi.İlçede düzenlenen etkinliğe Kamu Kurum Müdürleri, STK'lar, engelliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.MANİSA - İçişleri Bakanlığının 2019 yaya öncelikli trafik yılı kapsamında Manisa'da il genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada, 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin de katılım sağladığı nöbette, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Manisa'da il genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada, 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz'in de katıldığı yaya geçidi uygulaması Şehzadeler ilçesi Şehitler Orta Okulu önünde gerçekleştirildi. Öğrenciler ellerinde bulunan 'Yaya önceliği yaşam önceliği' yazılı dövizlerle sürücülere uyarıda bulundu. Vali Deniz ile birlikte öğrenciler yaya geçidini kullanarak, caddede karşıdan karşıya geçti. Daha sonra sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Yaya geçidi nöbeti etkinliğinde konuşan Vali Deniz, yaya geçidini kullanan vatandaşlara, sürücülerin duyarlı davranmaları noktasında çağrıda bulundu. Vali Deniz, şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığımız bu yılı yaya öncelikli yıl ilan etti. Onun için bugün tüm Türkiye'de 13.00 ila 15.00 saatleri arasında yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz diyerek nöbet tutuyoruz. İlimizin genelinde emniyet ve jandarma personelimizin tamamına yakını şuan yaya geçitlerinde, özellikle de okul önlerindeki yaya geçitlerinde nöbet tutuyorlar. Bir farkındalık oluşmasını hedefliyoruz. Sürücülerimiz yayalara saygı duysun, frene mutlaka bassınlar, yavaşlasınlar. Kurallara uymak çok önemlidir. Kurallara uymayan arkadaşlara da arkadaşlarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaklar. Çünkü bir canı dahi kaybetmek istemiyoruz. Bu tedbirlerle birlikte son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 30'a yakın azalma var. Gönlümüzden geçen hiçbir trafik kazasında insanımızı kaybetmek istemiyoruz. Hep beraber sahiplenerek, hep beraber duyarlılık gösterelim. Bu konuda tüm sürücülerimizden duyarlılık göstermelerini istiyoruz"KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığı'nın talimatı kapsamında yurt genelinde yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' sloganı doğrultusunda Kahramanmaraş'ta sürücülere ve yayalara uyarılarda bulunuldu.Trabzon Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Alay Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yayaları daha dikkatli olması konusunda uyararak, sürücülere bilgilendirme broşürü dağıttı.Uygulama sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2019 yılında bu zamana kadar 6 bin 600 ölümlü trafik kazasında bin 486 yayanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bilindiği üzere 2019 yılında 'öncelik yayanın öncelik hayatın' parolasıyla yola çıktık. Bugünde yaya geçitlerin bekçisiyiz. Türkiye genelinde yıl boyunca 6 bin 600'ün üzerinde vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu kazaların içerisinde yayaların bin 486 tanesi yaya ölümleriyle sonuçlandı. Yayaların ölüm oranı yüzde 22'ye tekabül ediyor. Bu oranı düşürmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde trafik denetimlerini artırdık. Her yaya geçidine polis bırakamıyoruz. Bu nedenle yapılması gereken, araç kullanırken sürücülerin mutlak suretle yayalara saygılı olmak zorundadır. Okul ve yaya geçitlerinde, yayayı gördüğünde durmalı ve yol vermeli. Bu durumunda farklı anlaşılmalar var. Trafik ışıklarının olduğu yerlerde mutlaka yayalarımız bu kurallara uymak zorunda. Kırmızı ışıkta geçen yayalara da cezai işlem uygulanacak. Yayanın da sorumluğu var. Kırmızı ışıkta yaya geçemez. Trafik işareti veya ışık varsa yayalar mutlak uymak zorunda" dedi.AYDIN - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da, 2019 Yaya Öncelikli Trafik yılı kapsamında "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganı ile 900 polis 188 noktada yaya nöbeti tuttu.Aydın'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol öğrencilerle birlikte Atatürk Kent Meydanı önündeki yaya geçitlerinden ellerinde yaya güvenliğini anlatan dövizlerle geçerek farkındalık oluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere şapka, kırmızı düdük ve broşürler dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikte yaptığı konuşmada, "İçişleri Bakanlığımız özellikle Türkiye'de özellikle yayalar ile ilgili trafik akışında yaya öncelikli trafiğin akışını sağlamak üzere bir program yürütüyor. Bu olması gereken bir şey. Türkiye'de maalesef bu konuda bir eksiklik olduğu gözüküyor. Yayaların trafikte daha güvenli seyretmelerini sağlamak için, yapılması gereken bir uygulamaydı. Türkiye'de 81 vilayette 200 bin polisle bütün yaya noktalarında, ilimizde de 900 polisle 188 noktada bu uygulamayı yapıyoruz. Ben buradan bütün araç kullanan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Hepimiz aynı zamanda araç sürücüsü aynı zamanda yaya pozisyonundayız. Dolayısıyla yayaların araçlara karşı bir dezavantajı var. Onlara öncelik tanınması lazım" diye konuştu.Düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, daire amirleri, polisler ve öğrenciler katıldı.MUĞLA - İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 120 polis ve 80 Jandarma ekibi yaya geçidinde uygulama yaptı.Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarını sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan "Yaya Geçidi Nöbeti" projesi başladı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli daire müdürleri, STK başkanları ve Gazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Şahiner broşür dağıttı ve şoförleri bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi.Jandarmada Ölüdeniz, Üzümlü, Göcek Mahalleri ve okullar bölgesinde yapılan uygulamaya da İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen ve 80 Jandarma katıldı.Fethiye'deki uygulamalarda 200 kolluk personelinin görev aldığını belirten Kaymakam Şahiner, "Ülkemizde yayaların önceliği hakkında daha önce de kampanyalar ve düzenlemeler yapılmıştı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" başlığı altında kampanyalarımız olmuştu. Bugün de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" programı kapsamında Bakanlığımızın emir ve talimatları ile, ilçemizde 34 noktada yaklaşık 200 personel ile uygulama yapıyoruz. Bunun içinde 120 polis arkadaşımız, 80 de Jandarma personelimiz yaklaşık 34 yaya geçitlerinde uygulama yapmaktadırlar. Şoförlerimizden ricam lütfen yayalarında farkına varsınlar ve geçiş önceliğini yayalara versinler" dedi.BATMAN - İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya farkındalığı için başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması Batman'da gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 81 ilde, 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeliyle 2'şer saat yaya güvenliği nöbeti tutulacak.Batman Turgut Özal Bulvarı'nda 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulamasına Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, yayaya yol ver uygulamasına şubat ayında start verdiklerini hatırlattı. Vali Şahin, "Uygulama sonucu epey yol kat ettik. Daha kat edeceğimiz çok yol var, bilinçlendirme çalışmasını devam ettireceğiz. Şoförde oluyoruz arabaya biniyoruz ama arabadan indiğimiz zamanda yaya oluyoruz. Yayanın hakkını gasp etmek 30 saniye geç gideceksin diye yayayı tehlikeye sokmak hiçbir şoföre yakışmaz şoförlüğün kurallarıyla da bağdaşmaz. Işıklı tabelalar varsa ona uyacağız trafik ışığı yoksa yaya geçidi varsa yaya geldiği zaman araç sürücüleri yayaya yol verecektir. Şu anda saat 13.00'da Türkiye'de 81 ilde tam 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis memuru trafik görevlilerimizle beraber bu uygulamayı eş zamanlı olarak yapıyoruz. Hedefimiz gençlerimizle beraber yaya öncelikli alanların yaya geçitlerin yayalara ait olduğunu herkese hatırlatmaktır. Netice itibari ile bu öğrenme süreci öğrenme sürecide tekrarda olur tekrar ederek öğreniriz. Bu yaya öncelikli alanların vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi hem sürücülerimiz hem de yayalarımızın kendileri tarafından benimsemesi için devamlı bunu tekrar etmemiz lazım. Hem yayalarımız yaya geçitlerini kullanacaklar kontrolsüz her yerden yola atlamayacaklar hem sürücülerimiz yaya geçitlerinde yayalara yol verecek bunu devamlı tekrarlayacağız. Yaya geçitleri okullarda işlenmesi lazım ve sürücü kursları bu hususta çok önemli işler görüyor. Sürücü kurslarımız ehliyet verirken bu konuya önem vermesi lazım. Bizler de emniyet görevlilerimiz jandarma trafik ekiplerimiz beraber Belediye zabıta ekipleri ile beraber bu hususta çalışacak ve cezai uygulamasını da yapacağız" dedi.Konuşmaların ardından Batman Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler yaya geçidinden geçti.TUNCELİ - Tunceli'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğine katılan Vali Tuncay Sonel, daha sonra öğrencilerle birlikte futbol oynadı.Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.Merkez Atatürk Mahallesi Kültür Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, emniyet görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Öğrencilerle birlikte sürücülere hazırlanan bilgilendirme broşürlerinden dağıtan Vali Sonel ve beraberindekiler, sürücülere yaya güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda da bulundu.Etkinlik sonrası Vali Sonel ve beraberindekiler Munzur İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilerle futbol oynadı.ŞIRNAK - Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.Orgeneral Edip Başer Ortaokulu'nda düzenlenen uygulamaya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tamer Bilecan ve öğrenciler katıldı.Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin amacının trafikte yayayı önceleyerek yaya güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı yaya önceliği olarak ilan etmişti. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapıldı. Bu kapsamda yerel yönetimlerimiz ile iş birliği içerisinde yaya geçitlerinin belirlenmesi, çizgileriyle, işaretleriyle, ışıklarıyla ve bu işaretlerin daha belirgin hale getirilmesi amaçlandı. Okullarda öğrencilere trafik bilincinin artırılması emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğün eğitici faaliyetler düzenlemesi ve bunların birçoğu hayata geçirildi. Türkiye geneli 2019 yılın ilk 9 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 28 bir azalma oldu. Ölüm sayısında da yüzde 30 civarında azalma oldu. Şırnak'ta ise 2017 yılında ölümlü trafik kazası 12 iken, 2018 yılında 8'e düştü. Yani yüzde 40 azalma gerçekleşti. 2019 yılın ilk 9 ayında ise maalesef 4 ölümlü trafik kazamız oldu. Biz bunu topyekun bir mücadeleyle aşarız. Kurallara uymakla aşarız. Trafik kurallarına ne kadar riayet edersek bu konudaki problemlerde bertaraf edilecektir" dedi.Sürücülerin, üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidinden geçen öğrencilere yol verdiği görüldü.DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde 130 farklı noktada, bin trafik personelinin katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da bugün tüm Türkiye'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi. Sur ilçesinde bulunan Dağkapı Meydan'ında yapılan etkinliğe Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Burada ellerinde uyarı dövizleri bulunan çocuklarla sohbet eden Vali Güzeloğlu, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yayalar için nöbette olduklarını kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Tüm Türkiye'de aynı saate olduğu gibi ilimizde de bin trafik görevlimizle, 130 noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde yaya geçidine adım atan vatandaşlarımızın ve yolcularımızın yaya geçinde farkındalığını artırmak, her sürücünün daha önceden başlatılmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna sunulmuş yaya geçidindeki yolcuların haklarının korunması, onların yaya geçidinde sürücüler karşısındaki güvenliğinin sağlanması ve bu bilincin oluşturulması anlamındaki çabalarda tüm Türkiye'de bugün bir farkındalık oluşturmak için alanlarda ve meydanlardayız. Bugün iki saat boyunca ilimizde ve Türkiye'de tüm yaya geçidinde trafik görevlilerimiz sürekli görev yapacak, tüm sürücülere yaya geçitlerindeki yolcularının güvenliği noktasında farkındalık oluşturulacak. Buradaki amacımız trafik kurallarında tam anlamıyla uymanın bir sorumluluk ve bilinç olarak her vatandaşımızda yerleşmesi. Buna bağlı olarak bir davranış kültürünün zenginleştirilmesi ve çocuklarımızdan ve öğrencilerimizden başlayarak her birinin gönüllü olarak trafik elçileri olmasıdır" dedi.