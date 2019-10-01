20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde nöbet tutulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı personel, tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde bulunan yaya geçitlerinde nöbet tutulacak. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Başta okullarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın önünde ve diğer yaya geçitlerinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganıyla 2 Ekim 2019 Çarşamba Günü 13.00–15.00 saatleri arasında tüm illerde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA HAZIR BULUNACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişikliğin "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." şeklinde düzenlendiği hatırlatıldı.

"TRAFİK KAZALARINDAKİ YAYA ÖLÜMLERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 34,5 AZALDI"

Bu yıl yapılan düzenlemelerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldığı belirtildi.

Yarın başlayacak uygulamalarda "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 13.00-15.00 saatlerinde devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı.

Kampanya kapsamında görevlendirilen personelin, yayaların güvenli bir şekilde geçişini sağlayacağı, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan el broşürlerinin sürücü ve yayalara dağıtılacağı anlatıldı.

Kolluk personelin dezavantajlı grupların (çocuk, yaşlı ve engelli) trafikte karşılaştığı sorunlara işaret etmek amacıyla Döviz ve pankartlar taşıyacağı, konunun uzmanlarınca okullarda "yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik" konulu programların yapılacağı kaydedildi.