20. Bölge Askom Toplantısı

20. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) olağan toplantısı Edirne
'de yapıldı.
ASKOM toplantısında, bölge illerinin dönem istatistikleri değerlendirilerek, yoğun bakımlar arası yapılan sevkler, özellikli servislerin sorunları, bölge illeri personelinin alacağı eğitimler, kamu özel ve üniversite hastanelerinin sorunları ve acil sağlık hizmetleriyle alakalı konular görüşüldü.
Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan
, yapılan çalışmalarla bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha iyi yerlere gelmesini hedeflediklerini söyledi.
Hasta sevkleri ve acil durumlarda en hızlı ve iyi hizmeti vermek için çalışma halinde olduklarını ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:
"Yıl içerisinde farklı illerimizde bir araya geldik. Son toplantıyı da bölge koordinatörü il olan Edirne'de yapıyoruz. Bursa
'dan Çanakkale
'den gelen misafirlerimiz var. 20. Bölge ASKOM'un oluşturan Edirne, Kırklareli
ve Tekirdağ
il müdürleri ve sağlık yöneticilerimizde burada. İller arası hasta sevklerinde, yoğun bakım hasta sevklerinde, yaşanabilecek olumsuz durumlarda sorunları çözmek ve birliktelikleri artırmak için bu toplantıları yapıyoruz. Hastalarımızın daha rahat sevklerini sağlamak çok önemli. Bu anlamda her türlü acil servis hizmetlerini koordine etmek ve iyileştirmek için bu toplantıyı yapıyoruz. İller arası iletişimi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Tam anlamıyla sağlık çalışmalarımızı masaya yatırıp verilen hizmeti en iyi seviyeye çıkarmak istiyoruz."
Kalkan, geçtiğimiz hafta etkili olan sel felaketinde zarar gören özel hastanenin yeniden hizmet vermeye başladığını ve bir sorun kalmadığını da dile getirdi.
Toplantıya, Edirne, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ illerinin İl Sağlık müdürleri, Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri başkanları, kamu, üniversite ve özel hastanelerin başhekimleri ve yöneticileri katıldı.
Edirne
06 Aralık 2018 Perşembe 15:16