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20 çocuğun eğitim masraflarını üstlendiler

Tüm Yerel Sen Eskişehir Şubesi "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına" yaptıkları bağışlarla bugüne kadar tam 20 ihtiyaç sahibi çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını üstlendi.

17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:12
20 çocuğun eğitim masraflarını üstlendiler

Tüm Yerel-Sen Eskişehir Şube Yönetim Kurulu, Eskişehir'deki Sivil Toplum Kuruluşları arasında bir ilki gerçekleştirdi.

Tüm Yerel Sen Eskişehir Şubesi "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına" yaptıkları bağışlarla bugüne kadar tam 20 ihtiyaç sahibi çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını üstlendi. Yaptıkları bu anlamlı hareket ile dikkatleri üzerine çeken ve her kesimden insanın takdirini kazanan Tüm Yerel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan "Bizler üyelerimizin ihtiyaçları dışında promosyon ürünler dağıtmak yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi çalışanları adına eğitim ve öğretime ihtiyaç duyan genç nesillerimize destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu bağışları işçi, memur ya da sendikamıza üye olsun olmasın, kişileri ayırt etmeden ötekileştirmeden herkes adına yapıyoruz" dedi.

Üyelerinin vermiş oldukları aidatları topluma yararlı bir şekilde kullandıklarını belirten Özcan, " Yaşanan bu güzel olayı vermiş oldukları desteklerle taçlandıran ve anlayışla karşılayan sendikamız üyelerine de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu eserin gerçek sahipleri onlardır."dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Eskişehir, Türkiye, Güncel

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