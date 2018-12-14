20 Dakika Arayla Cep Telefonu Mağazasını Soyan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Bursa
'da 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasının camlarını yanlarında getirdikleri taşlarla kıran ve daha sonra kırdıkları camdan içeri giren hırsızlar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Hırsızların kısa sürede cep telefonu mağazasını soyduğu anlar saniye saniye güvenlik kamalarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi
ilçesine bağlı Yeşilova
ve Çiftehavuzlar Mahalleleri'nde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını taşlarla kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alan hırsızlar geldikleri araca binerek bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, yüzleri kapalı 4 şahıs iş yerinin camlarını yanlarında getirdikleri büyük taşlarla kırarak içeri girmesi ve iş yerinde bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alarak kaçmaları saniye saniye yansıdı. - BURSA
Osmangazi,Bursa
14 Aralık 2018 Cuma 07:53