20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Söz konusu aksaklık Türkiye dahil birçok ülkeyi doğrudan etkiledi.
GOOGLE'A AİT SERVİSLER ÇÖKTÜ
Saat 10.45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Google'a ait; Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislerde aksamalar yaşandı.
TÜRKİYE'DE ETKİLENEN İLLER
İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görüldü.
20'Yİ AŞKIN ÜLKEDE SORUN YAŞANDI
Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandı. Erişimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.
45 DAKİKA SÜRDÜ
İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlanırken, arıza yaklaşık 45 dakika sürdü.
İşte Google sorununu yaşayan ülkeler: