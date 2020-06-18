20 dönümlük otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 20 dönüm otluk alanda çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

18.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:08
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 20 dönüm otluk alanda çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Zergil Tepe mevkisinde otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın arazide bulunan bazı ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye aracı ile su tankeri sevk edildi ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıktığı alandaki zeytin ve fıstık ağaçlarının sahipleri de bölgeye geldi ve alevlerin ağaçlara sıçramasını engellemeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 20 dönüm alandaki yangını kontrol altına aldı.
Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla fıstık ve zeytin ağaçlarının zarar görmesi engelledi. 20 dönümlük otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, İtfaiye, Nizip, Güncel, Haber

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