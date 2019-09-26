Haberler » Güncel » Haber

20 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

26.09.2019 16:45
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Midilli'den bir sürat teknesiyle Gülpınar köyüne gelen N.V'nin (41) aracını takibe aldı.
Kayalık bir alandan İranlı 20 düzensiz göçmeni alıp Midilli'ye dönmeyi planladığı öğrenilen N.V'nin teknesine operasyon düzenlendi.
TCSG 905, TCSG 107 ve TCSG 31 Bot Komutanlıkları ekiplerince söz konusu tekneye el konuldu.
Küçükkuyu Mahallesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan N.V. ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
20 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05 Deprem sempozyumunda depremi hissettiler (2)
18:04 Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk havalimanı'nda açıklama yaptı
18:04 Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu
18:04 İstanbul'da deprem kamerada 16
18:04 Esenler'de hasar gördüğü öne sürülen bina
18:04 Akademisyen bülent şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
18:04 İstanbul'daki deprem