27.06.2019 18:44
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20 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yahşi Çatal Ada açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin , Yemen ve Somali uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Bodrum İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.20 düzensiz göçmen yakalandı - MUĞLA
Kaynak: AA
Güney Ege , Bodrum , Muğla , Güncel

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