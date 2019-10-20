20 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Hızlı Ve Öfkeli 7
03:30 Müzik Arası
04:45 Ver Elini Aşk
07:00 Akasya Durağı
08:30 Sağlıklı Pazarlar
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
15:00 Zalim İstanbul
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Konuk