Haberler » Sinema » 20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

20 Ekim 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

20.10.2019 06:4520 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Katil Köpek Balığı

01:45 Katil Köpek Balığı

03:20 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Ayı Paddington

07:00 Afacan Beşler 3

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Çocuk

15:45 Benim Tatlı Yalanım

18:45 Star Haber

20:00 Otoban

21:45 Otoban

23:45 Kuzgun


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 20 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
06:45 20 Ekim 2019 Ntv Yayın Akışı
20.10.2019 08:01:49