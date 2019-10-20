20 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.'Tottenham - Watford'
03:15 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 Almanya Bundesliga Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:40 Süper Lig Özetler
12:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
17:25 Basketbol Süper Lig Karş.
18:15 Süper Lig Özetler
18:25 TFF 1. Lig Özetler
18:30 Basketbol Süper Lig Karş.
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum