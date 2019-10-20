20 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.'Tottenham - Watford'

03:15 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Goller

08:45 Almanya Bundesliga Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 İngiltere Premier Lig Özetler

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:40 Süper Lig Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Haftasonu

17:25 Basketbol Süper Lig Karş.

18:15 Süper Lig Özetler

18:25 TFF 1. Lig Özetler

18:30 Basketbol Süper Lig Karş.

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum