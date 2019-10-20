20 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Şampiyon

00:15 Benim Adım Melek

02:45 Seksenler

03:25 Seksenler

05:15 Ömür Dediğin

05:45 6 Mantı

06:55 Beni Böyle Sev

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Su Savaşları

14:05 İncir Ağacı

16:55 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma