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20 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

20 Ekim 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

20.10.2019 06:4520 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:10 Muhteşem İkili

04:10 Çok Gezenti

05:10 Müzik

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:30 Mutluluk

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Sende Yap

15:30 Kadın Dokunuşu

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Muhteşem İkili

23:00 Kayıp Şehir


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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