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20 Eylül 2019 Haberleri

20 Eylül 2019 Manşet Haberleri.

21.09.2019 00:1820 Eylül 2019 Haberleri

Merkez Bankası, İran, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:39 Kavun ve karpuz sirkesi ilgi odağı oldu
00:24 İş sahibi olabilmek için sıraya girdiler...İŞKUR önünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi
00:22 Kilometrelerce uzaktan okul harçlıklarını biriktirmek için geldiler
00:18 20 Eylül 2019 Haberleri
00:14 Bakkalın 33 bin liralık veresiye defterini gizli hayırsever satın aldı
00:09 Zayıflama azmi Avrupa Şampiyonu yaptı
23:56 ATO Başkanı Baran: "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"