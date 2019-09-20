20 eylül cuma dha spor gündemi

Konyaspor
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 İstanbulspor
- Balıkesirspor
19.00 BB Erzurumspor - Adanaspor
GALATASARAY
11.00 Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
13.30 Sarı kırmızılı kulüp ile Magdeburger Sigorta arasında forma kol sponsorluk anlaşması imzalanacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlı takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Bratislava'da yapacağı idmanla başlayacak.
17.00 Siyah beyazlı takım, İstanbul'a dönecek.
TMOK FAIR PLAY ÖDÜLLERİ
18.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK), fair play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü "Türkiye Fair Play Ödülleri"nin 2018 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde sahiplerini buluyor.
BASKETBOL
Hazırlık
21.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe