20 Fetö Şüphelisine Gözaltı Kararı

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY şüphelisi 20 kişinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, kısaca büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında, bugün itibariyle gözaltına alma, arama ve el koyma kararları verilip icrasına başlanıldı. - ÇANAKKALE