Tarım ve Orman Bakanlığının Genç
Çiftçileri Destekleme Projesi kapsamında Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde 20 genç çiftçiye 100 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Hayvan dağıtma törenine; Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, Osmaneli Tarım İlçe Müdürü Serkan
Diker ve çiftçiler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığı destekleme alanında başlatmış olduğu genç çiftçilere hibe büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi. Şahin, "Hükümetimizin almış olduğu karar gereğince bugün burada genç çiftçilerimize hibe büyükbaş hayvanlarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Osmaneli ilçemizde tarım ve hayvancılık alanında yapmış olduğumuz yatırımlar sonucunda çiftçilerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Belediye olarak kurmuş olduğumuz mezbaha sayesinde Osmanelili hayvan bakıcıları hayvanlarını komşu il ve ilçelerde kestirmekten kurtuldular. Yine başlatmış olduğumuz hal projemiz ile gelecek yıldan itibaren çiftçilerimiz ürünlerinden daha çok para kazanacaklardır. Hükümetimizde bu konuda çiftçilerimize azami derecede destek vermektedir. Dağıtımını yapmış olduğumuz büyükbaş hayvanların sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından, genç çiftçiler arasında kura çekimi yapılarak hayvanlar dağıtıldı. - BİLECİK
Osmaneli,Bilecik,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:25