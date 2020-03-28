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20 gün önce aldığı otomobili yandı

Yanan araca itfaiyenin müdahale etmesi Yangın söndürme çalışmaları 20 gün önce aldığı otomobili yandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde 20 gün önce alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

28.03.2020 02:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:51
Yanan araca itfaiyenin müdahale etmesi
Yangın söndürme çalışmaları 20 gün önce aldığı otomobili yandı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde 20 gün önce alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Zeki A. yönetimindeki 06 AH 4684 plakalı otomobil, Cennetayağı Mahallesi Baraj Caddesi'ne geldiği esnada araçtan dumanlar çıkmaya başladı.
Otomobilin gösterge paneli kısmından duman yükseldiğini gören Zeki A, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede alevler yükselen otomobile, olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Yapılan araştırmada otomobilin elektrik kontağından yandığı belirlendi.
Zeki A'nın otomobilini 20 gün önce aldığı öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. 20 gün önce aldığı otomobili yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel

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20 gün önce aldığı otomobili yandı

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