Haberler» Güncel» Haber

20 gün önce baba olmuştu, uzman çavuş şehit düştü

Mardin'de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu.

02.08.2019 23:45
20 gün önce baba olmuştu, uzman çavuş şehit düştü
Mardin'de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi. Alınan bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kıratlı'nın Elazığ'ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan babayı ilçe kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, askeri personeller ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evli ve 20 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi.
(Şemsettin Aydoğdu/İHA)

Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:24   Musa Eroğlu Büyükçekmece'de türküleriyle kulakların pasını sildi
01:23   İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
01:19   YOZGAT Mümin Sarıkaya Yozgatlılarla hasret giderdi
01:15   Çin ticaret konusunda ABD ile "konuşmaya da savaşmaya da" hazır
01:13   Nusaybin'de terör saldırısı (2)
01:10   Fuhuş ve insan ticareti operasyonu - MUĞLA
01:07   Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"