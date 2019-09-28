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20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, gittiği Tarkan konserinde yerinde duramadı. Esmersoy, Kıvrak dansını sosyal medya hesabından paylaştı.

28.09.2019 12:12

Güzelliğinin yanında işindeki başarısıyla da adından söz ettiren Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda evlendiği iş insanı Berk Suyabatmaz ile 20 gün önce boşanmıştı. Başarılı sunucu, Tarkan konserinde boy gösterdi.

KENDİNDEN GEÇTİ

Boşanmasının üstünden 20 gün geçen güzel sunucu Harbiye'deki Tarkan konserine gitti. Esmersoy, konserde Megastar'ın şarkıları eşliğinde dans etti. Kıvrak hareketlerin eşlik ettiği dansları sosyal medya hesabından paylaşan güzel sunucu, takipçilerinden övgü aldı.

"FİKREN VE RUHEN ANLAŞAMADIK"

Yaklaşık 1 senelik evliliklerini bitirme kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, 'fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını açıklamıştı.

20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

Burcu Esmersoy, New York, Magazin

YORUMLAR(7)
OFLU:BURCUNUN TELEFONU NEDEN AÇMADIĞI BELLİ OLDU UNUTTUM KONSERİ
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TURKO:nasıl bir ailesii sistemi var bu günn evlen yarın bosann
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AVNİ:ASLI bugündemi yok
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ASLI:Senden kurtuluş yok mu? Bırak peşimi serseri!
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BU NE YAAAA....:Bir yıl sadece bir yıl. . . Sorun ne yokluk mu garibanlık mı fakirlik mi. . . . Sorun nedir kardeşim. . . .
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ADMAN:Ben yukari bakiyorum, siz asagi bakin diyor.
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EROL EROL:Zaten biz seni adamın parası için evlendiğini biliyoruz yoksa senin bu adamla işin olmaz
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