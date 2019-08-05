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20 gün sonra evlenecekti, kazada öldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yola fırlayarak ağır yaralanan Murat Öz (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

05.08.2019 11:04 20 gün sonra evlenecekti, kazada öldü
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yola fırlayarak ağır yaralanan Murat Öz (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öz'ün, 20 gün sonra nişanlısı Seray Çalık ile düğünlerinin yapılacağı öğrenildi.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ karayolunun ilçe çıkışında meydana geldi. Malkara'da bir fabrikada üretim operatörü olarak çalışan Murat Öz yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Otomobilin 60 metre sürüklendiği kazada, Murat Öz otomobilin camından dışarıya fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öz, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Öz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı duyan Öz'ün yakınları, geldikleri hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Kazada ölen Murat Öz'ün, geçen nisan ayında nişanlandığı Seray Çalık ile 25 Ağustos günü evleneceği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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