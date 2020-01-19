Haberler » Güncel » 20 gündür kayıptı, nehirde cesedi bulundu - Haber

20 gündür kayıptı, nehirde cesedi bulundu

ADIYAMAN'da, 20 gündür kayıp olarak aranan Hacı Beke'nin (57) Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

19.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:5920 gündür kayıptı, nehirde cesedi bulundu

ADIYAMAN'da, 20 gündür kayıp olarak aranan Hacı Beke'nin (57) Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Mahallesi'ndeki evinden 31 'ta ayrılan ve bir daha alınamayan, 3 çocuk babası Hacı Beke'nin yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Beke için güvenlik güçleri tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Besni ilçesinin Örenli köyü yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde, bugün balıkçılar tarafından ceset bulundu. Balıkçıların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cansız bedenin kayıp olarak aranan Hacı Beke'ye ait olduğunu belirledi. Beke'nin cansız bedeni, güvenlik güçleri tarafından yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Fırat Nehri, Karapınar, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54  Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı
14:54  Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden "sahte site" uyarısı
14:58  İş makinesi doğal gaz borusunu deldi
14:57  Ankara-rahşan ecevit, son yolculuğuna uğurlandı-2
14:57  Kütahya-istek okulları kütahya'da tanıtıldı
19.01.2020 15:01:55