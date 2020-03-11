20. Haftanın En İyi Kurtarışları
Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında Evgeni Frolov, Yaroslav Godzyur, Evgeni Gorodov, Yuri Dyupin, Aleksandr Belenov ve Dinamo Moskova savunmasının yaptığı en iyi kurtarışlar ekranlarınıza geliyor.
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Rusya Premier Ligi'nin 20. haftasında Evgeni Frolov, Yaroslav Godzyur, Evgeni Gorodov, Yuri Dyupin, Aleksandr Belenov ve Dinamo Moskova savunmasının yaptığı en iyi kurtarışlar ekranlarınıza geliyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Dinamo Moskova, Rusya, Spor
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