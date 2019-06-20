20 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

(ÖZEL) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Olimpiyatlarda güreşten beklenti yüksek

"2020 Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık"

"Bayanlarımız dünyanın gündeminde"

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: Halter ivme kazandı, Tokyo'da yüzümüz gülecek

"Dopingle mücadele konusunda örnekle gösterilen bir ülke olduk"

"2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz"

BASKETBOL

10: 30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'Medya Günü' düzenleyecek

KADINLAR DÜNYA KUPASI

19: 00 Hollanda - Kanada

19: 00 Kamerun - Yeni Zelanda

22: 00 İsveç - ABD

22: 00 Tayland - Şili

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

-Bayanlar

16: 00 Belçika - İtalya

19: 00 Türkiye - Brezilya

