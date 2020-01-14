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20 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi için yakalama kararı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında 24'ü muvazzaf 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

14.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:3220 ilde FETÖ operasyonu: 30 kişi için yakalama kararı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında 24'ü muvazzaf 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 24'ü muvazzaf 6'sı meslekten ihraç  olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Konya, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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