20 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Özel Röportaj
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
02:00 Taraftar
02:30 Dünden Bugüne: MKE Ankaragücü - Trabzonspor
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:15 Süper Lig Top 10
16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
16:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
20:45 Süper Lig Kısa Özet
20:45 Özel Röportaj
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:30 Haftanın Öyküleri
23:00 Özel Röportaj