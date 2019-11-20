20 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Haberler

00:30 Superbike

01:30 Spor Otomobil

02:00 Haberler

02:05 Snooker

03:30 Körling

05:00 Bisiklet

06:00 Bisiklet

07:00 Bisiklet

08:00 Masa Tenisi

09:00 Spor Otomobil

09:30 Alp Disiplini

10:00 Alp Disiplini

10:30 Körling

11:00 Körling

14:00 Kayakla Atlama

15:30 Yatçilik

16:00 Körling

19:00 Alp Disiplini

20:15 Alp Disiplini

20:55 Haberler

21:00 Kayakla Atlama

22:00 Kayakla Atlama

23:00 Golf