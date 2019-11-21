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20 Kasım 2019 Haberleri

20 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

21.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:1820 Kasım 2019 Haberleri

Şenol Güneş, Oğuzhan Koç, Edin Dzeko, Liverpool, Genel

Son Dakika genel Haberleri
11:46 Türkiye'nin en büyük ikinci mağarasına astım ve bronşit hastaları akın ediyor
11:36 HDP önündeki ailelerin direnişi 80'inci gününde
11:31 Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı
11:24 Dağların ve ağaçların arasına gizlenmiş bir saklı cennet "Kudavas Şelalesi"
11:22 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:48:13