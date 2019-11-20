20 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

İş ararken karateci oldu
İşitme engelli Zeynep Sönmez, iş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı
25 yaşındaki Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla önce Türkiye
ikinciliği ardından Avrupa üçüncülüğü kazandı
Tekvandonun şampiyon annesi
İşitme engelli Nazlı Tanrıverdi, evlenince ara verdiği tekvandoya, çocuğu büyüyünce yeniden döndü
26 yaşındaki anne, fabrikada mesaiden arta kalan zamanlarda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu oldu
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.
ANKARAGÜCÜ
12.00 Başkent ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesi açıklamalarda bulunacak.
BASKETBOL
THY Euroleague
23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko
7DAYS Eurocup
20.00 Tofaş - Umana Reyer Venezia
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Joventut Badalona
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Gaziantep Basketbol - Nizhny Novgorod
20.00 Neptunas Klaipeda - Beşiktaş Sompo Sigorta
- FIBA Europe Cup
20.00 Oradea - Bahçeşehir Koleji
21.30 Donar Groningen - Pınar Karşıyaka
VOLEYBOL
CEV Şampiyonlar Ligi
18.00 VakıfBank - Savino Del Bene
AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Spor
Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta
14.00 Sorgun Belediyespor - Tokat Belediye Plevne
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Halkbank
19.00 Ziraat Bankası - Galatasaray HDI Sigorta