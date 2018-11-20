20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın, "Dünya Çocuk Hakları Günü
" dolayısıyla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Vali Büyükakın, Vali Yardımcısı Rahmi Köse
ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Hatice
Çelik Dost ile Akasya Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya gelerek, sohbet etti.
Çocuklarla yakından ilgilenen ve hakları konusunda bilgilendiren Büyükakın, "Çocuklar insanlığın umudu, geleceği ve en önemli hazinesi. Onları ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek, geleceğe yönelik olarak donanımlı bir şekilde hazırlamak bizim en büyük önceliğimiz. Tüm temennim çocukların açlıktan, savaştan ölmediği, şiddete uğramadığı, kötüye kullanılmadığı, tüm haklarının korunduğu, sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamaları. Her birini sevgiyle kucaklıyorum." dedi.
Çocuklara çeşitli hediyeler veren Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Rahmi Köse,Bilecik,Çocuk Hakları Günü