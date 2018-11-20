20 Kasım 2018, 15:10
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kazıcı, 20 Kasım 1989 tarihinde BM'nin "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile hiçbir ayırım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıraladığını ve güvence altına alındığını söyledi.

Çocuklar için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade eden Kazıcı, "Güzel ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Masumiyet, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız." dedi. Gölpazarı,Çocuk Hakları Günü,20 Kasım
20 Kasım 2018 Salı 15:10