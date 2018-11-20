Gölpazarı
Belediye Başkanı Vedat Kazıcı
, 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kazıcı, 20 Kasım 1989 tarihinde BM
'nin "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile hiçbir ayırım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıraladığını ve güvence altına alındığını söyledi.
Çocuklar için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ifade eden Kazıcı, "Güzel ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında daha fazla proje üretmeye, yaptığımız her işte önce çocuklarımızı düşünmeye devam edeceğiz. Masumiyet
, kardeşlik ve sevginin en saf halini içinde barındıran çocuklarımızın haklarının en büyük savunucusu olacağız." dedi.
Gölpazarı,Çocuk Hakları Günü,20 Kasım