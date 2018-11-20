20 Kasım 2018 Salı 16:20



20 Kasım 2018 Salı 16:20

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Can, mesajında, çocukların toplum hayatı ve gelecek için taşıdığı önemine değinerek, bir ülkenin geleceği için çocukların önemli olduğunu vurguladı.İnsanlığın mutluluğu, dünyanın güzelleşmesi ve çocukların korunmasının en temel sorumlulukları olduğunu belirten Can, "Bu anlamda barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak eğitimle olur. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Dünya üzerinde, hala barış ortamının sağlanamadığı ülkelerde birçok çocuğumuz, daha hayatlarının baharında iken katledilmektedir. Temennimiz artık bu çağ dışı zihniyetlerin yerini, huzur ve barış ortamının almasıdır. Çocuklarımız için birçok güzel çalışmayı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.