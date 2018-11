20 Kasım 2018 Salı 17:09



Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Açelya Ergin Çocuk Parkı'nda açıklamalarda bulunan Mirza, dünyada en büyük hakkın insan hakkı olduğuna dikkati çekerek, bu hakkın içinde çocuk haklarının da önemli bir yeri bulunduğuna işaret etti.Görevi süresince merkezde ve kırsalda 120 çocuk parkı yaptıklarını belirten Mirza, "Her mahallemizde bir çocuk parkımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 25-30 park daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onların oynayarak eğitilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de işlevsel oyun parkları yapıyoruz." dedi.Kendisinin mutlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini vurgulayan Mirza, şunları kaydetti:"Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürme, beslenme, okuma, spor yapma hakları başta olmak üzere her çeşit haklarını ilerletmeliyiz. Onların sosyalleşmelerine de katkı sağlamalıyız. Buna paralel olarak çocuklarımız için beyni geliştiren satranç kursları açıyoruz. Ayrıca onları jimnastik sporuyla buluşturuyoruz. 7-14 yaş grubu arasındaki çocuklarımız için bugüne dek açtığımız yüzme kurslarına 3 binin üzerinde çocuğumuz katıldı. Onlar için enstrüman çalma kursları, çocuk tiyatroları düzenliyoruz. Hatta bu tiyatroları okullara kadar götürüyoruz. Onları gerek festivalimiz bünyesinde, gerekse bunun dışında Kuş Cenneti'ne götürüyoruz. Belediyemizin desteğindeki dershanemizde 171 çocuğumuz eğitim-öğretim görüyor. Belediyemizin düzenlediği ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklarımız için animasyonlar gerçekleşiyor."Mirza, anne ve babaların da çocuklarını geleceğe hazırlaması gerektiğini vurgulayarak, "Anne-babalar, çocuk haklarına sahip çıksınlar. Onları okumaya, spor yapmaya, yabancı dil öğrenmeye yönlendirsinler. En önemlisi de çocuklarının hedef koymalarını sağlasınlar. Çünkü hedefsiz başarıya ulaşılmaz." ifadelerini kullandı.