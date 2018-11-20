Adana
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koru Değer Ver ki Toplumsal Yaşama Tutunayım" adlı SODES projesi kapsamında "20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
Programı" düzenlendi. Evliya Çelebi
Uygulama Oteli'nde gerçekleşen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Seyman
, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ferhat Tapan, açılış konuşmasını yaptı.
Vali Yardımcısı Seyman ise "Dünya Çocuk Hakları Günü'nün" anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.
Program, psikolog Emine Esra Karataş
'ın çocuk haklarıyla ilgili sunumuyla son buldu.
Adana,20 Kasım,Çocuk Hakları Günü