Van
'da, 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla 150 kişilik öğrenci grubu İl Jandarma
Komutanlığında ağırlandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli anaokullarda öğrenim gören çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri
'nde kalan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 150 kişilik öğrenci grubunu kışlada ağırladı.
Kışlada gezdirilen öğrencilere, Jandarma Genel Komutanlığı hakkında bilgi verildi, personel, kullanılan araçlar ile yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.
Jandarma trafik ekiplerinin kırmızı düdük etkinliği düzenleyerek trafik kuralları ve trafik denetçiliği eğitimi verdiği öğrencilere, narkotik ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı gösteri yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğin ardından Jandarma Filo Komutanlığına götürülen Sevgi Evleri'nde kalan öğrencilere, pilot ve teknisyenler tarafından helikopterler hakkında bilgiler verildi.
Etkinliklere katılan öğrencilere, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Çocuk Hakları Günü,20 Kasım,Jandarma