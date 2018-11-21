21 Kasım 2018 Çarşamba 15:05



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:05

Diyarbakır'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Sosyal Uyum Programı ve Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi kapsamında Suriyeli çocukların da katıldığı programda hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların haklar bakımından eşit olduğunu söyledi.Suriyeli çocukların Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdiği programda 7. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.