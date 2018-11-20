20 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

20 Kasım 2018 Salı 09:33



20 Kasım 2018 Salı 09:33

20: 30 A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanacak özel maçta Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.GALATASARAY18: 00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ11: 00 Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.FENERBAHÇETrabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.11: 00 Sarı-lacivertli kulüp, resmi kıyafet sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenleyecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR13.15 Teknik direktör Abdullah Avcı ve 4 futbolcu, Kızılay kan bağışı merkezine ziyarette bulunarak "Kan ver hayat kurtar" başlıklı kampanyaya destek verecek.UEFA ULUSLAR LİGİ22: 45 Portekiz - Polonya22: 45 İsveç - Rusya22: 45 İskoçya - İsrail22: 45 Karadağ - Romanya22: 45 Sırbistan - Litvanya22: 45 Kosova - Azerbaycan22: 45 Malta - Faroe Adaları22: 45 FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak özel müsabakayı yönetecek.Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.UEFA tarafından Türk Hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak.AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI15: 00 Türkiye - İngiltereBASKETBOL-Euroleague-20: 00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv21: 00 Fenerbahçe - Darüşşafaka Tekfen-FIBA Şampiyonlar Ligi-20: 00 Banvit - UCAM MurciaVOLEYBOL-Erkekler Şampiyonlar Ligi-17: 00 Halkbank - Knack Roeselare