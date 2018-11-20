20 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

20: 30 A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanacak özel maçta Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY
18: 00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11: 00 Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.
11: 00 Sarı-lacivertli kulüp, resmi kıyafet sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenleyecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
13.15 Teknik direktör Abdullah Avcı ve 4 futbolcu, Kızılay kan bağışı merkezine ziyarette bulunarak "Kan ver hayat kurtar" başlıklı kampanyaya destek verecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
22: 45 Portekiz - Polonya
22: 45 İsveç - Rusya
22: 45 İskoçya - İsrail
22: 45 Karadağ - Romanya
22: 45 Sırbistan - Litvanya
22: 45 Kosova - Azerbaycan
22: 45 Malta - Faroe Adaları
22: 45 FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak özel müsabakayı yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
UEFA tarafından Türk Hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak.
AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI
15: 00 Türkiye - İngiltere
BASKETBOL
-Euroleague-
20: 00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
21: 00 Fenerbahçe - Darüşşafaka Tekfen
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20: 00 Banvit - UCAM Murcia
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17: 00 Halkbank - Knack Roeselare
Fenerbahçe,Ukrayna,A Milli Futbol Takımı,Antalya